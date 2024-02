A honvedelem.hu-n számoltak be arról, hogy tavaly mintegy négyezer fő lépett be a Magyar Honvédség kötelékébe, 2024-ben pedig folytatódik a toborzás. Továbbra is lehet például jelentkezni a megújuló tüzérség soraiba, ahol a közelmúltban hadrendbe állított Panzerhaubitze 2000 (PzH) típusú önjáró lövegek használatára készítik fel az érdeklődőket.

Akit felcsigáztak ezek az érdekes adatok, az most akár személyesen is meglesheti a csúcstechnológiás harci járművet.