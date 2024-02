– Most azért a gyermekeknek és a felnőtteknek az arcára kiült minden. Örülünk, hogy itt lehettünk, örülünk, hogy segíthettünk! Ez a 24 órás evezés azért is jött létre, hogy a gyerekeket tudjuk valamilyen szinten egy kicsit támogatni. Most itt vagyunk a Szent Borbála Kórház Gyermekosztályán, ahol a csecsemőktől kezdve a tíz évesekig itt vannak hétvégén is sajnos, mert betegek. Próbáljuk a kedvüket egy picit feldobni egy éremmel és egy “bajnokmacival“ – mondta meghatódva Ratimorszky József, Masters Sárkányhajó Világbajnok, az esemény szervezője, aki hozzátette, hogy már a következő jótékonysági rendezvényükön is gondolkodnak:

– Mindenképpen jövő januárra tervezünk egy újabb eseményt, de szeretnénk még év közben is egyet. Majd kiforrja magát, de a Szív Bajnokai Alapítványt száz százalék, hogy bevonjuk.

Mintegy tizenöt kicsi érezhette magát bajnoknak szombaton a Szent Borbála Kórházban

– Nagyon boldog voltam, amikor ez a megkeresés érkezett, mert úgy gondolom, ezek a gyerekek igazi hősök! Bejönnek ide betegen, elesetten, tele félelemmel, és legnagyobb részt úgy mennek már innen haza, hogy mosolyognak, integetnek. Tényleg bajnokok, akik legyőzik a betegségüket, és ebben minden segítséget meg kell nekik adni. Ez pedig, hogy megélhetik, hogy tényleg bajnokká avatják őket, érmet és macit kapnak, ez egy óriási löket és egy óriási plusz energia, amely segít nekik a betegségek legyőzésében és a gyógyulásban – emelte ki Dr. Bereczky Lea megbízott osztályvezető-főorvos.

Beck Mónika, Magyarország Szív Nagykövete, az alapítvány megálmodója szintén szívproblémával született.

– Kicsi gyerekként átestem egy nyitott szívműtéten, és fiatal felnőttként pedig kaptam egy életmentő készüléket. Innen jött az alapítvány ötlete.

A gyógyulásom az volt, hogy felvállaltam a betegségem, már felnőttként. Amikor nagykövet lettem, akkor úgy gondoltam, hogy szeretnék ezeknek a gyerekeknek segíteni

– hangsúlyozta Beck Mónika.

Most már nem csupán a szívbeteg gyermekeknek segítenek, hiszen a szívvel kapcsolatos betegségek eléggé szerteágazóak. Nem minden gyermeknek van csak szívproblémája, hanem egyéb problémával is küzd.

A nemes kezdeményezéshez sportolók is csatlakoztak, nem is volt kérdés számukra, hogy az ügy mellé álljanak.

Gábor Tímea, az Olimpiai Reménységek Verseny (ORV) ezüstérmes kajakozója, valamint Hidvégi Zalán háromszoros utánpótlás világbajnok kajakozó akasztották az érmeket a kicsik nyakába és adták át a plüssmacikat. Lapunknak elmondták, hogy rendkívüli érzés számukra, hogy ők adhatják át ezeket. Nagyon szeretik a gyerekeket, és ez a jótékonysági akció nekik is egy plusz löket, motiváció a mindennapokra, továbbá a versenyekre.

Ezúttal nem az ő nyakukba akasztották az érmet, hanem ők adhatták át a medálokat.

Igazán hálás vagyok, hiszen a beteg kisgyermekeknek segíthetünk az „útjukban”, nekem is motivációt ad a mindennapokban, nemhogy nekik! Nagyon örülök, hogy ilyen programokban is részt vehetünk

– mondta Hidvégi Zalán, aki hozzátette, hogy felemelő érzés volt, amikor a 24 órás evezésen a Szív Bajnokaival együtt evezhetett, hiszen a rajtra és a “befutóra" is érkeztek fiatalok az alapítvány jóvoltából, hogy ők is csónakba üljenek.

Ugyan Gábor Tímea nem tudott részt venni a 24 órás evezésen, de annál örömtelibb volt számára, hogy szombaton ott lehetett, és reméli, a következőn már ő is lapátokat ragadhat a jó cél érdekében.

Nagyon jó érzés volt átadni az érmeket és a macikat, amúgy is nagyon szeretem a gyerekeket, boldogsággal tölt el, hogy örülni látom őket

– hangsúlyozta.

Természetesen a gyermekosztály legkisebbjeit is bajnokok. A néhány hónapos Dániel érdeklődően tekintett új kis plüssbarátjára. Édesanyja elmondta, Dániel Mihály koraszülött, hatodik hónapra született. Azért került kórházba, mert a harmadát ette, mint korábban.

– Nyolc hónapja született, de a koraszülötteknél úgy is kell számolni, hogy mikorra vártuk őt. Tehát például a mozgását úgy figyelik, hogy egy hat hónapos pici mozgásának kell megfelelnie – mondta az édesanya, aki hozzátette, hogy Danika elkezdett újra enni.

Márfy Gabriella festőművész kilenc éve csatlakozott az alapítványhoz oly' módon, hogy színes, szíves, állatos alkotásaival segítse a kórházban lévő gyermekek mindennapjait. Ezúttal a Szent Borbála Kórház Gyermekosztályára küldött csodálatos festményeket, hogy a kicsiknek mosolygósabban teljen a bent töltött idő.