Biztonságosabbá válik a beláthatatlan kereszteződésekben is a kikanyarodás, csökken a balesetveszély, ha az autósokat forgalomtechnikai tükör segíti. Tatabányán most 3 helyre is telepítettek tükröt. Ráadásul, mint arról Vejtey Miklós, Dózsakert önkormányzati képviselője a Facebookon beszámolt: nagy, téglalap alakúakat, amelyek kevésbé torzítanak.

Ide kerültek tükrök: