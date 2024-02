Összeszedtem hát minden erőm, mert rajtam kívül éppen nem volt erősítés otthon. Szerencsémre csak az első emeletig kellett felcipelni az új étkezőnket. Félúton már könyörögtem egy kis szusszanásnyi pihenőért. A kedves szállító ezt látva, nem maradt szó nélkül. – Ugye nem vagy terhes? – kérdezte. Akár az is lehettem volna, ha ez kell a felmentéshez, de akkor még most is ott várakozna a csomag a földszinten. Végül is, a pirospozsgás arcom alapján más állapotba kerültem. Tény.