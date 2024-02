Mint ismert, az önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejleszési Operatív Program Pluszban (TOP_Plusz) a két intézmény korszerűsítésére, előbbire mintegy 110 millió forint támogatást, utóbbira pedig mintegy 120 millió forint támogatást ítéltek meg számukra. Külön érdekesség, hogy előbbi helyszínen lesz egy másik beruházás is, ugyanis a Magyar Falu Program keretében egy szabadtéri színpad épülhet az udvaron. A közös helyrajzi szám miatt a színpadépítést és az épület felújítását egyszerre kell lebonyolítania. Az önkormányzat a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-vel alkotta közös konzorciumként valósítja meg a fejlesztéseket.

Hunyadi Balázs elmondta, hogy a két TOP_Plusz-os, illetve a Magyar Falu Programos projektre egy közös közbeszerzést írnak ki. Ugyan több tényezőtől is függ, de a tervek szerint tavasszal indulna a felújítás a művelődési háznál. Megjegyezte, hogy bár a sportcsarnoknál május elseje előtt nem kezdődhet el fizikai munka, de az előkészületeket addig le lehet bonyolítani, hiszen például be kell kérni az árajánlatokat és be is kell szerezni a 79 új nyílászárót, melyeket speciális daru segítségével fognak beépíteni az épületbe.