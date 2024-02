Amikor gyógyszereim kiváltására három hónappal korábban érkeztem a lépcsőre, mögém ugyanaz az az úr sorolt be, mint most. Egy csoportba jártunk óvodába, osztálytársak voltunk az általános iskolában, középiskolában egymás mellett volt a tantermünk. Az előző körben, számomra minden előzmény nélkül, egy apostolról olvasott fel jó sok mondatot okostelefonja segítségével. Most maradt ugyanabban a mederben. Jelezte, hogy a római katolikus egyház ma tartja Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepét. Évfordulója van annak, hogy Krisztus az apostolt az egész keresztény egyház fejévé emelte. Sorra kerültem, barátom még utánam szólt, hogy a mai csütörtök Üszögös Szent Péter napja. Elérte célját. Hazaérve nyomozásba kezdtem. Egy szakszótár szerint az üszög elszenesedett fadarabot, elhalt emberi szövetet, gabona-betegséget is jelenthet. Hogyan kapcsolódhat ez az apostolhoz? Félrehallásról lehet szó. A Szent Péter trónja/székhelye fordulat régi magyar fordítása Szent Péter ü székössége fordulat volt. Ebből alakulhatott ki az üszög. Ezen a napon minden munkát kerülni próbáltak az emberek.

