Tavaly szeptemberben még az 579-es, idén januárban pedig már a 723-as sorszámot kapta egy édesanya, amikor a tatabányai Szent Borbála Kórházban szeretett volna időpontot kérni gyermekének fogszabályozásra. Vagyis még időpontot sem tudtak adni a számukra, hanem egy várólistára kerültek fel. A szülőknek azt tanácsolták, hogy fél év múlva érdeklődjenek, hogy hol tart a lista, de várhatóan mintegy 3-4 év mire a lányuknak időpontot tudnak adni.

A vármegyénkben csak Tatabányán van államilag támogatott fogszabályozás.

− Kittinek mindkét állkapcsa keskeny, nem tudnak kibújni a maradandó fogai, nincsen elég hely nekik. Most még pont időben vagyunk, egy éjszakai fogszabályzó elég lenne neki. Azonban pár év múlva már a kibújt maradandó fogak miatt komolyabb ellátásra lenne szüksége, aminek a költsége is nagyobb − mesélte Gabi, aki próbált a 9 éves lányának a fővárosi kórházban is időpontot kérni. Azonban onnan elküldték, hogy nem hozzájuk tartoznak. Magánrendelésre is elmentek, de a közel egy millió forintos költséget nem tudja a háromgyerekes család kigazdálkodni. A várólista hossza pedig mutatja, hogy nem egyedüli esetről van szó.

Aggasztó a helyzet a fogszabályozásban

A Kemma.hu kérdésére Dr. Linninger Mercedes, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Fogorvosok Területi Szervezetének elnöke megerősítette, hogy valóban nagyon hosszúak a várólisták.

− A várólisták a fogászati szakellátásban, különösen a fogszabályozás esetén aggasztóak. Hiszen ez az a kezelés, amelynek az eredménye egyre kevésbé garantálható, ha nem megfelelő korban kezdődik − szögezte le a szakember, aki szerint az ok rendkívül összetett, de elsősorban a praxisok támogatásában keresendő, mivel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) szerződött szakellátó szolgálatok bér-rezsi, és teljesítmény támogatása is extrémen alulfinanszírozott, így folyamatosan esnek ki a kollégák, az utánpótlást pedig semmi nem motiválja a rendszerbe történő belépésre.

Hozzátették: az egészségügyért felelős szervekkel folyamatosan zajlanak tárgyalások az anomáliák kiküszöbölésének érdekében.