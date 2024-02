Egy igazán meghatározó élményre is visszaemlékezett Juli néni.

– Egyszer mondták, hogy kapunk egy kis kenyeret, a testvéremmel mentünk fel érte. Volt egy férfi, Bajcsy-Zsilinszky, aki megismert minket. Kérdezte, hol van édesapánk, mondtuk neki, hogy már meghalt. Könnyes lett a szeme és azt mondta: Nagyon jó barátom volt! A testvéremmel mindketten kaptunk egy-egy nagy szelet kenyeret.

Juli néni testvéreivel intézetben, árvaházban is élt, de lakott Nagybörzsönyben, majd Bea lányánál Mucsiban. Jó pár évvel ezelőtt költözött Vérteskethelyre, akkor még Éva lányához. A sok megpróbáltatás ellenére is Juli néni mindig mosolyog. A családjában, a festészetben, a versírásban és a természetben leli örömét többek között.

A művészet szenvedélye

– Van egy nejlonom, azzal leterítem az asztalt, ráteszem az állványt, felkapcsolom a villanyt – mutatja a festőnő, hogyan kezd neki az alkotásnak:

– Sokat jártam a természetbe, ha valami szépet megláttam, lefotóztam, majd otthon leültem a vászon elé és a fényképről megfestettem a tájat.

Most is előfordul, hogy kisétál a kert végébe, megnézi, milyenek a fák, majd visszaül a vászon elé. De, a modern technikát is segítségül hívja, különböző trükköket alkalmaz. Minden festmény címet kap, versei azonban sosem. Japán pár soros haikuit megosztja a nagyközönséggel. Három évvel ezelőtt A természet igézetében avagy egy 88 éves festőnő képbe lehelt vallomásai címmel Oroszlányban nyílt kiállítása.