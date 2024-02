Idén először a diákok által megtervezett ajándéktárgyakra is lehet szavazni. A tavalyi tervek alapján elkészült tárgyakból egy kis bemutatót is készítettek: memória kártya és vászontáska is szerepelt az alkotások között. Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeum igazgatója a kiállítás megnyitóján elmondta, hogy már ötödik alkalommal dolgoznak össze a művészetis diákokkal, akiknek ez egy remek lehetőség, hogy megmutassák tehetségüket és kreativitásukat. Michl József, Tata polgármestere pedig megköszönte a diákok munkáját, és felajánlott félmillió forintot a tanárok által legtehetségesebbnek választott alkotónak.