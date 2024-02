„Egy nagyon sok és jó eredménnyel járó, feladatokat tartalmazó év előtt állunk” – foglalta össze az idei, fontos beruházásokat, fejlesztéseket is tartalmazó esztendőt dr. Tittmann János polgármester a Dorogi Magazin adásában.

Felállványozták a dorogi uszodát, jó ütemben halad a fejlesztés

A település vezetője részletezte, hogy a városi költségvetés megtervezésénél figyelembe kellett venniük azt, hogy tovább fog emelkedni a szolidaritási adó mértéke, másrészt kitért arra is, hogy az önkormányzat saját bevételei alapvetően befolyásolják a beruházások, fejlesztések sorsát. Ebből a szempontból nagy hatással bír a helyi és nemzeti gazdaság teljesítő képessége is, reméli, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a városban telephellyel bíró gyárak, vállalatok a megfelelő gazdasági eredményeik nyomán befizetett iparűzési adójukkal hozzá tudnak járulni a a fejlesztési tervek megvalósításához.

Turizmust érintő fejlesztés is lesz

Említette, hogy a városfejlesztés kapcsán három fontos projektet tartogat magában az idei esztendő. Az első számú feladat az önkormányzat saját finanszírozásában zajló uszodai energetikai korszerűsítés. A cél az, hogy már a nyári szezonban újra megkezdhesse működését az intézmény. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében megítélt 500 millió forintból zöldinfrastruktúra fejlesztésre nyílik lehetőség a városban, a projekt jelenleg a tervezési fázisban tart. A városvezetés régi álmaként, a TOP Pluszban kilátóvá alakíttathatja át az aknatornyot, sőt az önkormányzat megállapodott az egyházközséggel arról, hogy a tulajdonukban lévő kálvárián további felújításokat végeznek el a gyalogos közlekedés feltételeinek javításában.

Dr. Tittmann János polgármester hozzátette: felmérték azt is, hogy melyek azok a rossz állapotú járdák, közterületek és zöldfelületek, melyek karbantartásra szorulnak és kitért arra is, hogy pályázatok útján szeretnék a Hétszínvirág Óvodában, a Zsigmondy Vilmos Gimnáziumban és az Eötvös iskolában is elvégezni az energetikai korszerűsítést.