Az M1-es autópálya sokak szerint az ország legveszélyesebb sztrádája, talán a tranzitforgalom miatt is. Szinte nem teli el úgy nap, hogy ne történne a pálya különböző pontjain egy-egy, rosszabb napokon több baleset is. Vannak esetek, amikor a balesetek, balesetveszélyes helyzetek simán elkerülhetőek lennének, azonban a forgalomban részt vevők még rontják is a helyzetet. Így alakul ki a fantomdugó is, ami szintén többször előforduló jelenség az M1-esen.

Fantomdugó alakult ki a Pest felé haladó oldalon, mert ezt a balesetet videózták

Forrás: Facebook/MKIF Zrt. - Az ország útja

A fantomdugó újabb balesetek okozója

Az MKIF Zrt. közösségi oldalán számolt be arról, hogy két baleset is történt a sztrádán Hegyeshalom felé február 16-án. A két szerencsétlenség megtörtént, ezen változtatni nem lehetett, azonban az arra közlekedők ismét baleset- és életveszélyes helyzetet idéztek elő. Ugyanis a szemközti oldalon az egyik balesethez érve az autósok elkezdtek indokolatlanul lassítani. Hamarosan a telefonok is előkerültek, majd elkezdték videózni a karambolt. Ezzel fantomdugót teremtettek, ami az egyik legveszélyesebb dolog a pályán. Először csak lelassult, majd meg is állt a forgalom Pest felé.

A pályakezelő a balesetveszélyes helyzet teremtése mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan abba bele sem gondolnak, hogy súlyos sérültje, esetleg halottja is lehet ezeknek a baleseteknek. Valakinek az édesanyja, édesapja, nagymamája, nagypapája, gyermeke fekszik ott. Senki nem szeretné videón, fotón viszont látni szerettük tragédiáját.