Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy az önkormányzat meghívására látogatott Tatára Nagy-Vargha Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár, aki a Piarista Rendházban egy egyeztetésen vett részt az „Európa Ifjúsági Fővárosa -Tata 2027” című pályázattal kapcsolatban.

Mint írták: az önkormányzat tavaly novemberben jelentette be, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez és megkezdte egy pályázati anyag előkészítő munkálatait, melyről már több ízben is beszámoltunk.

– Nagyon fontos számunkra, hogy helyben, személyesen tájékozódhassunk a hazai városok jó gyakorlatairól, s azt látjuk, hogy vannak különbségek, de vannak zászlóvivők, és Tata közéjük tartozik. Bízunk a pályázat sikerében, azonban bármi is történik, Tata nem veszíthet a projekttel, mert már most sok munka van benne, ami itt helyben közösségeket, értékeket kovácsolt - mondta a találkozón Nagy-Vargha Zsófia.