Persze itt felmerülhetnek olyan kérdések is, hogy felhagyott bányaterületeken is lenne létjogosultsága hasonló beruházásoknak, feltéve, ha a telepítést egy átfogó rekultiváció is megelőzné. Egyébként már nemcsak a városokban, de a kis falvakban egyre inkább szembetűnik, hogy a Kádár-kockák tetejét napelemekkel „díszítik”. Ha még olcsóbb lenne a telepítése és könnyebb az ügyintézés, akár a kisnyugdíjasok számára is valós alternatíva lehetne.

Néhány héttel ezelőtt vettem észre a környéken, hogy az egyik kedvenc boltom tetején is kisebb méretű napelemeket helyezkednek el. Mindez érthető, hisz relatíve sokat süt a nap itthon is, másrészt nem mindegy, hogy mennyit fizet ki a tulajdonos rezsiköltség címszó alatt. A látottak alapján elgondolkodtam: vajon idővel itthon is elterjednek az erkély panelek, melyeket a hipermarketekben vehetünk majd meg pár tízezer forintért és a laikus emberek akár egy kis ismertető füzet alapján üzembe is helyezhetik őket? Biztosan lenne igény a társasházban élők részéről is egy kis spórolásra, na meg arra, hogy az erkélyük korlátjára felszereljenek egy-egy kis méretű panelt.