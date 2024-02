Az infláció hatásait a boltokban biztosan tapasztaljuk, az alapvető élelmiszerekért jócskán többet elkérnek az üzletekben, mint korábban. Az árszínvonal emelkedése nyomon követhető az építőiparban és az energiaszektorban is. Vachaja Bence elmondta, hogy kis túlzással napi szinten növekednek a fogyasztói árak és az is figyelemre méltó, hogy az épületek építési költsége a 2021 harmadik negyedévi értékhez képest egy évvel később már 26,2 százalékkal volt magasabb. A tartós áremelkedés a lakásbiztosításainkra is hatással van, ha pedig a biztosítás értéke nem követi ezeket a változásokat, akkor az ingatlanjaink könnyen alulbiztosítottá válhatnak. Erre pedig sok esetben csak akkor jövünk rá, ha már megtörtént a baj.

Vachaja Bence tájékoztatása szerint akkor beszélünk alulbiztosítottságról, ha a lakásunk, házunk újjáépítésének, valamint az ingatlanon lévő ingóságaink újra beszerzésének költségei túllépik a korábban megkötött szerződésben rögzített biztosítási összeget, ami lényegében a kártérítés felső határát jelenti. Problémát okozhat a későbbiekben, ha valaki a szerződéskötéskor helytelenül adja meg az épülete alapterületét, így a valóstól akár jóval kisebb négyzetméternyi terület lesz biztosítva. Pedig a leglényegesebb, hogy a biztosító által kért adatok minden tekintetben fedjék a valóságot.

– Minden biztosítónak más és más csomagjai vannak, de mindegyik biztosítótársaságnak kell rendelkeznie úgynevezett fogyasztóbarát biztosítással, amelyek ugyanazokat a feltételeket tartalmazzák, csak a díjaik térnek el egymástól. Nemrég jelent meg a piacon a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott biztosítási csomag, ami egy szabályozott termék, nem módosíthatók benne a feltételek, tehát nem lehet belőle kivenni és berakni semmit. A cégek a biztosítási összegek szinten tartását évente kezdeményezik és szoktak is javasolni biztosítási összeget az ügyfeleknek, akik eldöntik, hogy elfogadják-e az ajánlatot, vagy magasabbat választanak – ismertette.

A biztosítási bróker is tapasztalta, hogy a jelenleg tapasztalható áremelkedéseket nem minden esetben ellensúlyozza a biztosítók által javasolt értékkövetés. Így ha egyes tulajdonosok nem változtatnak a szerződésükön és elfogadják a kalkulált ajánlatot, akkor a jelenlegi feltételek mellett a biztosítási összeg sokszor kevés lehet egy esetleges káresemény utáni helyreállításhoz, illetve az ingóságok pótlásához. Ha csak egy kisebb korszerűsítést, mondjuk födémszigetelést végzünk el, vagy egy drágább vagyontárgyat vásárlunk, már érdemes megemelni a biztosítási összeget, mert változik az ingatlan értéke is.

– Ha a tulajdonosok a szerződéskötéskor már alapból nem a valós érték alapján, hanem alábecsülve, rosszul adják meg az ingatlanjaik értékét, akkor a biztosítók a következő években ezt a „rossz összeget” fogják az értékkövetés számításánál alapul venni. Például ha egy 100 millió forint értékű háznál csak 50 millió forint van megadva, akkor annak az 50 milliót veszik figyelembe az indexálásnál. Ha viszont kár keletkezik, akkor a kártérítés mértéke is ötven százalékkal kevesebb lesz, mivel az ingatlan alulbiztosított – magyarázta.

Vachaja Bence megjegyezte, hogy Budapesten akár 1-1,5 millió forint is lehet jelenleg egy ingatlan négyzetméterára, de vidéken is egyre drágábbak az ingatlanok. Ezért a kalkulációnál jellemzően 450-500 ezer forint/négyzetméter árat alkalmaznak.

– A négyzetméter-számításnál figyelembe kell venni, hogy hány szintes az épület. Ha a szuterén ugyanakkora, mint a földszint, akkor a földszinti négyzetmétert duplán vesszük. Ha nem a teljes tetőtér van beépítve, akkor a földszint felét kell négyzetméterben a tetőtérre számolni. Ezért és az értékkövetés szempontjából is fontos, hogy az ügyfelek is két-három évente átnézzék szerződéseiket – mondta, majd hozzátetette: a márciusi rendkívüli lakáskampány remek lehetőséget nyújt a meglévő kötvények átvizsgálására, szükség szerinti módosítására, vagy új szerződések megkötésére.

Alulbiztosítottság gyakran fordul elő vállalkozásokra megkötött biztosítások esetében is, ami komoly anyagi kockázatokkal járhat. Ezért fontos, hogy a cégek évente külön felülvizsgálják telephelyenkénti bontásban az épületekre és berendezésekre, gépekre, valamint egyéb ingóságokra vonatkozó szükséges biztosítási fedezetet és biztosítási összeget. Leltárt kell készíteniük a vagyontárgyakról, a számlákat nyilván kell tartani, továbbá az ingatlanok újjáépítésére vonatkozó számításokat is aktualizálniuk kell. Utóbbira azért van szükség, mivel az épületek piaci értéke nem egyenlő az újjáépítés költségeivel. Azt is ellenőrizniük kell, hogy a vállalati biztosítás mire terjed ki.