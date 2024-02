Hernádi Ádám polgármester osztott meg a közösségi oldalán egy mókás képet az esztergomi piacról. A városvezetőt titokzatos jelmezesek veszik körül. A képhez csak annyit fűzött, hogy farsang a piacon. Úgy tűnik, a hét enyhe időjárása már a téltemetést is beindította a Duna-parti városban. A kép alatt többen meg is jegyezték, hogy nagyszerű ötletnek tartják ezt, biztosan szórakoztató volt látni a jelmezeseket a piacozóknak. Akadt olyan is, aki a fényképet látva rögtön Velencére és az ottani karneválra gondolt, majd eljátszott a gondolattal, hogy egy esztergomi karnevál is szuper lenne.