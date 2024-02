Bár a kislány óvodás, nagyon keveset van közösségben. Ha például valamilyen járvány van, Bogi otthon marad, hogy ne kapja el a kórt. De sajnos így is sokszor lebetegszik, ilyenkor pedig nem kaphatja azokat a szokványos, gyerekeknek ajánlott gyógyszereket, amit mások szednek.

A szívátültetés miatt szigorú szabályokat kell betartania

– Többek között semmilyen gyógynövényes szert nem szedhet, mert szintén hatással lehet a gyógyszereire. Ezért megpróbáljuk megelőzni a bajt. Minden ajánlott megelőző oltást beadatunk neki és nekünk is, hogy se mi, se a testvérei ne hozzák haza a kórt. Most például mindenki megkapta az influenza oltást, amit bár az orvos ingyen ad be, a vakcina ára már fejenként ötezer forintba került – vette át a szót János, a kislány édesapja, aki jelenleg az egyetlen kereső a családban. Az egyik helyi gyárban dolgozik. Judit nem tud állandó munkát vállalni, alkalmanként jár takarítani, amiben az elmúlt évek alatt hatalmas rutint szerzett. Az édesanyának ugyanis otthon is naponta kell takarítania, fertőtlenítenie mindent. Enni sem szabad mindent a kislánynak, ezért az oviba is otthonról viszik neki az ennivalót. A friss eper például tiltólistás, mert az érintkezett földdel. De pékárúból is csak csomagoltat vesznek, amit biztos, hogy mások nem fogdostak össze. A kedvence a spenót, és a rakott karfiol, de utóbbiból is csak módjával kaphat. Azért a család megpróbál minél finomabb és változatosabb ételeket rakni az asztalra. A nagymama eperlekvárja például igazi csemegének számít.

Bogi sokat volt kórházban, de a kedvenc játéka mégis, ha húgával, Borival orvosost játszhat

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Azonban hamarosan újabb kihívás vár Bogira és így az egész családra. A kislány ugyanis szeptemberben iskolába megy, már így is kapott egy év halasztást. De ez is rengeteg kérdést, problémát vet fel. Melyik iskola felelne meg neki, ahol a speciális igényeit is figyelembe veszik? Bogi ugyanis keveset volt még közösségben, nem nagyon tud sokáig figyelni egy dologra. Illetve fontos lenne, hogy minél kisebb létszámú osztályba kerüljön, ahol csökken a fertőzésveszély is. Jelenleg egy helyi alapítványi iskolán gondolkodnak, ahol Bogi már volt is felvételizni. Azonban ez újabb kiadást jelent majd a családnak. Judit egyelőre csak annyit tud, hogy nincs "B" terv. Szeptembertől iskola. De addig is sok vizsgálat és talán egy kis rövid nyaralás is vár a kislányra.