A hangtalanok ügyvédje lett

Dr. Kozári Karina állatmentői tevékenysége 2019-ig nyúlik vissza. Először a miskolci gyepmesteri telep munkáját segítette, hétvégi sétáltató volt, később már főként kutyák fuvarozásával segített. Később több fajtamentő egyesülettel, például a Retriever Rescue és a Border Collie Fajtamentő Egyesülettel is együttműködött. Idővel nemcsak a keleti régióban, de szélesebb körben is segítette az ebek otthonra találását, még a határon túlra, például Angliába is szállított kutyát többedmagával. De kutyákon kívül mentett már macskákat, denevért, sőt, Tatán egy dolmányos varjút is ő juttatott el az állatorvosi rendelőbe.