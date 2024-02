Egyre népszerűbbek az új utazási trendek és a zöld közösségi közlekedés. Ez pedig a számokból is jól látszik. A MÁV-START éjszakai járatait az elmúlt esztendőben több mint 280 ezren vették igénybe – derül ki a vasúttársaság közleményéből.

Mint írják, Budapestet összesen 13 éjszakai közvetlen járat köti össze többek között Berlinnel, Brassóval, Prágával, de akár Stuttgartba, Zürichbe, sőt nyáron már az Adriára is el lehet jutni ily módon.

Nagy segítség azoknak, akik ezt a közlekedési formát választják, hiszen naponta 10 fekvőhelyes és 8 hálókocsi közlekedik Utasellátó szolgáltatással a nemzetközi vonatokban. Ezek pedig Berlin, Stuttgart, Zürich és Brassó felé közlekednek, illetve nyáron 6 éjszakai kocsit indítanak Splitbe és további 4 kocsit Fiumébe és Koperbe.

A közleményben azt is kiemelik, hogy az utasforgalom egyenletes eloszlását dinamikus árképzés segíti, az alacsonyabb kihasználtságú vonatokra a jegyárak is olcsóbban érhetőek el. De, mi sem bizonyítja jobban a szolgáltatás népszerűségét, mint az, hogy mindezek ellenére az is előfordult, hogy egy-egy járat már indulás előtt teljesen betelik egy-egy nappal vagy héttel.

A felmérés szerint a leginkább a Budapest és Zürich között közlekedő EuroNight vonatot választották az utasok, amelyen tavaly közel 90 ezren utaztak, és a legtöbben a fekvőhelyes szolgáltatást vették igénybe. A második legkihasználtabb járat a Kálmán Imre EuroNight volt összesen 60 ezer utassal. Ezt a járatot 2022 decemberében Stuttgartig meghosszabbították. Szintén népszerűnek bizonyult a szintén vármegyénket is érintő Budapest és Berlin közötti Metropol EuroNight vonat. Ugyan a járat tavalyi év decembere óta új és rövidebb útvonalon, Drezda érintésével közlekedik, de ezzel 2023-ban közel 50 ezren jutottak el a kívánt úti céljukhoz.

Az éjszakai nemzetközi vonatokon étkezési lehetőség is biztosított. A MÁV-START közleményéből az is kiderült, hogy az utasok körében mely harapnivalók voltak a legnépszerűbbek. Ezeken a járatokon, a háló- és fekvőhelyes kocsikon eladott termékek közül legtöbben a Bacon&Cheddar, valamint a Négysajtos háromszög szendvicseket választották. De előszeretettel fogyasztják a dobozos söröket és a kólát is. A közlekedési vállalat külön kitér a nyári Adria InterCity járataira is. Itt az étkezőkocsi is kedvelt volt az utasok körében. Például a hamburgereikből 1500-at adtak el, valamit felszolgáltak mintegy 400 adag gulyáslevest, 300 marhapörköltet is, mindezekhez pedig kétezer korsó sört csapoltak.

Kiemelik, hogy az Utasellátó célú kocsik számottevő része műszaki és arculati szempontból is megújult, ezek közül kiemelendő a CAF járműsorozat külső-belső arculati modernizálása, illetve a 10-ből 6 db DWA étkezőkocsinak a teljes körű, a konyhatechnikát is magában foglaló felújítása. Mindemellett a vasúttársaság 22 használt háló- és fekvőhelyes kocsit szerzett be, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyre növekvő éjszakai utazási igényeket ki tudja szolgálni.

Megemlítik azt is, hogy a Budapest és Brassó között, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy érintésével közlekedő Corona InterCity utasforgalma is kiemelkedő volt. A vonat kapacitásbővítésének köszönhetően már 61 ezer utas utazott. Ezen a járaton a nagyobb kényelem érdekében étkezőkocsi-szolgáltatást szintén biztosít a közlekedési vállalat.

Ugyan még csak az év elején járunk, de sokan már tervezik a nyári szabadságukat. Egyre többen választják a vonatot, ez a számokból is jól látszik. Ebben időszakban az egész évben közlekedő járatokat még szezonális, tengerparti vonatok is kiegészítik. Ráadásul a 2022-ben a The Guardian Európa 10 legjobb vasúti élményutazása közé választott Adria InterCity járattal 2023-ban csaknem 14 ezren jutottak el Splitbe, továbbá a Koperba és Rijekába közlekedő Retró Istria Expresszen 11 ezren utaztak a horvát és a szlovén tengerpartra.

A MÁV-START kiemeli, hogy a vállalat elkötelezett az éjszakai vonatok fenntartása és fejlesztése érdekében, tekintve, hogy járatain az utasforgalom folyamatos növekedése tapasztalható. Hozzáteszik, hogy az éjszakai vonat választása a legzöldebb közlekedési lehetőség, a repülésnél lényegesen kisebb károsanyag-kibocsátással jár. A hazánkból útnak induló utasok számára elérhető éjszakai járathálózat bővítése érdekében a MÁV-START a járműállományát folyamatosan fejleszti, továbbá új kocsik beszerzését is tervezi.