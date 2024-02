A Környei Hagyományőrző Német Nemzetiség Gyermekcsoport apróságai a napokban tartották farsangi mulatságukat a Vackor Óvoda és Bölcsődében. A különleges alkalomra a szülők rengeteg finomsággal készültek, Kluber Petra és Wéberné Kürti Anna pedig mindenféle mókás játékkal várta az apróságokat – adta hírül a kornye.hu.

A felvonulás alatt a gyerekek sorra léptek a „színpadra”, s mutatták be jelmezeiket. A polip azt is elmesélte, hogy a tintahalúakhoz tartozik, és ha el akar bújni, akkor tintát ereszt a vízbe. A csodaszép páva még „rikácsolt” is, s maga sem tagadta, hogy a páváknak meglehetősen kellemetlen, csúnya a hangjuk. Az indiánlány igyekezett megszólaltatni a pánsípját, melyet az édesapja készített, Rudi, a rénszarvas pedig azért jött egyedül, mert a Télapó épp a szabadságát töltötte. Tigris, Aranyhaj, Miki egér, Sonic, a hihetetlen gyors sündisznó, Thor, sorra érkeztek a maskarások.