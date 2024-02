Idén is nagyon jó hangulatban telt az Angyalffy-hét a naszályi általános iskolában, bár most kicsit rendhagyó módon zajlottak a programok. A korábbi években a hét megnyitóján emlékeztek meg az iskola névadójáról, Angyalffy Mátyásról. Most ezt az utolsó napon, pénteken tették, amikor az Év Tanulója díjakat is kiosztották. A megemlékezésen a Kemma.hu is ott volt, ahol az iskola igazgatója, Hozák Attila elárulta, hogy egykor nagyon keveset tudtak Angyalffy munkásságáról, azonban az évek alatt végzett kutatásoknak hála, ma már minden naszályi kisgyerek megismerheti az érdemeit.

– A névadónkról szóló kutatás dr. Fülöp Éva Mária történész, nyugalmazott múzeumigazgató vezetésével zajlott. A feltárt adatokból készített kiállítás az iskola földszinti folyosóján található emlékvitrinben látható – mutatta az iskola vezetője.

Az idei ünnepségen részt vett Fenyvesi Veronika, a Tatabányai Tankerületi Központ osztályvezetője, dr. Maszlavér Petra, a település polgármestere és Dr. Kirschner Katalin jegyző is. A köszöntők és a koszorúzás után kezdődött a délelőtt legvártabb eseménye: előbb kiosztották az Év Tanulója díjakat, majd nagy tapssal köszöntötték az Angyalffy-hét sporteseményeinek győzteseit.

Az alsó tagozaton az Év Tanulója a 4. osztályos Zámbó Dorina, felső tagozaton a 6. osztályos Kiss Gréta, a Művészeti Iskola kiemeltje pedig Tóth Jázmin lett.

Igazi példakép Angyalffy Mátyás András 1776. február 5-én született Naszályon, egy helyi molnárcsalád első gyermekeként. A Bécsi Egyetemen természettudományi tanulmányokat folytatott, majd megfordult Nyugat-Európa számos egyetemén is. A keszthelyi Georgikon tanáraként az állattenyésztés volt a szakterülete, ahol a gyakorlatban jártas szakállattenyésztőket, gazdatiszteket tanított, de kiemelt szerepe volt a vetésforgó hazai elterjesztésében is.

Elsősorban mezőgazdasági szakíróként tartják számon, de gyakran idézik birtokszervezetről, számvitelről, pénzügyi gazdálkodásról közzétett nézetei miatt is. 1832-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották.

A nap, a már hagyományos "Művészetek Palotája" programmal folytatódott, immár a tantermekben, ahol különböző képzőművészeti technikákkal, mint festés, grafika, agyagozás, képregény, origami, modellkészítés segítségével kellett bemutatni Angyalffy Mátyás életútját.

A sokszínű és változatos hét zárásaként a szülői munkaközösség farsangi bulira várta a diákokat és családjaikat. Elsőként az egyéni jelmezeseket, majd az osztályok csoportos produkcióját láthatta a nagyszámú közönség. Természetesen idén sem maradt el az angyalffys tanárok táncos műsora, mely most is hatalmas sikert aratott a gyerekek körében.