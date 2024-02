Az eredetileg pedagógus végzettségű, a futball és a horgászat világában is ismert Osvald Zsolt négy éve, 2020 januárjában alapította meg az „Érted tettem Duna” nevű Facebook csoportot. Elmondása szerint az motiválja, hogy felhívja a figyelmet az általa csak öreg hölgynek nevezett folyó iránti tiszteletre.

Osvald Zsolt (középen kékben) a szakköröseivel és szüleikkel szedtek már szemetet a Duna partján

Forrás: beküldött

Ugyanis általános tapasztalat, hogy a horgászok előszeretettel köszönik meg a Dunának a remek fogásokat, viszont közülük csak nagyon kevesen tesznek valamit a folyóért, és azért, hogy a jövőben is lehetőség legyen a horgászatra.

– Azóta sem csökkent a lelkesedésem, továbbra is a fenntarthatóság a legfontosabb számomra és mindazoknak, akik tagjai a csoportnak. Már több mint 1900-an csatlakoztak. Azt valljuk, hogy ne csak kapni akarjunk a Dunától, mi is adjunk valamit neki, tegyünk érte, hogy „jól érezze magát” – mondta Osvald Zsolt.

A kezdeményezés hamar ismertté vált helyi és országos szinten is, nem véletlen, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) részéről is felkérést kapott, mutassa be szélesebb körben is a mozgalmát.

– Az egész vármegyei szakaszon vannak segítőim, akik lényegében örökbe fogadtak egy-egy partszakaszt. Elég csak telefonon értesítenem őket arról, ha valahol van egy nagyobb szemetes rész, ők önzetlenül jönnek és segítenek a megtisztításában – mondta.

Szemétszedés

Osvald Zsolt a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (KEMHESZ) ügyvezető igazgatója is egyben. Az ő nevéhez fűződik a víz világnapi szemétszedés is, mely keretében fiatalok bevonásával idén is szeretnék megtisztítani a Pilismarót-Basaharctól egészen Komáromig tartó partszakaszt. Tavaly 11 iskola, 8 önkormányzat is csatlakozott az eseményhez, Esztergomban például Hernádi Ádám polgármester és Erős Gábor országgyűlési képviselő is szedte a szemetet. Bízik benne, hogy az idei megmozdulás a korábbiakhoz hasonlóan szintén sikeres lesz.

A Duna tisztelete a szakkörösöket is áthatja

Osvald Zsolt 1988 óta minden hétfőn horgászszakkört tart Esztergomban. Örömét fejezte ki, hogy tanítványai is egyre jobban bekapcsolódnak a mozgalmába.

– Természetesen vannak még területek, ahol a horgászok által időnként újratermelődik a szemét, de az árvizekkel is jelentős hulladék szokott érkezni. A tavaly decemberi árhullám után küldtem körüzenetet és mindenki tette a feladatát – magyarázta.

Az alapító megjegyezte: a fenntarthatóság eszméjét igyekszik továbbadni a fiatalabb generációknak, hiszen az ő segítségük is kell ahhoz, hogy a jövő generációi is élvezhessék a horgászat örömeit. Egyben reméli, hogy példát mutathatnak azoknak a horgászoknak is, akik eddig inkább kaptak, minthogy tettek volna valamit a Dunáért.