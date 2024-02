– Édesanyám hihetetlen ember volt. Minden tanítványa sikerének ugyanúgy örült. Az tette igazán boldoggá, ha a tanítványai felülmúlták a tanárukat. A cukrászdába és a süteményekbe is belevitte a szívét. Minden egyes recept, alapanyag az ő gondos választása tervezése eredménye.

Vannak olyan sütemények, többek között a krémes és a somlói kocka , amik a mai napig grammra pontosan az ő eredeti receptjei szerint készülnek.

Az egykori 9 négyzetméteres cukrászdából húsz, majd száz négyzetméteres üzlet lett – mutatta a cukrászdát büszkén Adrienn, akinek fejében most is újabb és újabb tervek, elképzelések vannak a a jövőre nézve. Kevesen tudják például, hogy az Interspar melletti cukrászdában is a Petre finomságait, fagylaltjait kóstolhatják meg az édesszájúak. Adri szerint családja számára a legnagyobb elismerés a visszatérő vendég, aki minden alkalommal az ő süteményeiket választja. A jövőben is arra fognak törekedni, hogy az új ízeket, vagy akár a hagyományos édességeket kóstolva mindenki elégedett és főleg boldog legyen.