Míg az elmúlt évben összesen 227-en érkeztek véradásra, addig most, egyetlen délután 68-szor nyílt az ajtó, és az első alkalmas véradók száma is már most elérte a tavalyi teljes évit. „Emléklap első véradása alkalmából. A véradás az önzetlenség egyik legszebb formája. Köszönjük véradását a vérkészítményre szoruló betegek nevében!” – olvasható azon az emléklapon, amilyet a környei Kun Orsolya és Karnuts Ferenc, valamint az oroszlányi Karel Patrik vehetett át.