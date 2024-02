Ott voltunk a tárgyaláson, írtunk az esetről, amelyben a vád szerint életveszélyesen bántalmazta 4 hónapos babáját a bíróság előtt álló apa. Videón közöltük a vallomását. Azt mondta, nem érzi magát bűnősnek.

Zacher Gábor mentőorvos fontos kérdésekre adott választ a Polgári Kikötő rendezvényén. Az ország első számú Észak-Komáromban toxikológusa szerint dr. Google ma az egészségügy legnagyobb riválisa. Érdemes lenne most is maszkot viselni? Ma is beoltatná magát a koronavírus ellen? Jó tanácsadó-e dr. Google? Hazánkban is legalizálni kellene a marihuánát? A cikkből ezek is kiderülnek.

Beszámoltunk róla, milyen balesetveszélyes a járda a tatabányai főtéren. Komoly sérülést is okozott már. A szinteltolást alig lehet észrevenni, ezért különösen balesetveszélyes, és éppen ezért tud benne nagyot esni az óvatlan járókelő. Megnéztük, mennyire veszélyes az útszakasz. Meglepő dolgokat tapasztaltunk, videót is hoztunk a témában.

Utánajártunk, hogy a tatabányai szatír meddig maradhat rács mögött. Két nőt is megtámadott két héten belül, a letartoztatását pedig egy hónapra elrendelte a bíróság. Azonban ez nem azt jelenti, hogy a tatabányai szatír ezután szabadlábra kerül.