Ahogy a komarom.hu is írta, a szülők a babaköszöntő ünnepségen ajándékcsomagot is átvehettek, az édesanyákat pedig egy-egy szál rózsával is meglepték. A polgármester arról beszélt, fontosnak tartják, hogy minél több gyermek szülessen Komáromban, ezért is dolgoztak ki komplex családtámogatási rendszert, ami ösztönöz a gyerekvállalásra.

A babaköszöntő népszerűségnek örvend a családok körében

Fotó: Facebook / Forrás: Facebook

A szülőket és a babákat Kreft-Horváth Loránd, Vajda Bence alpolgármesterek és Nagy Marianna is üdvözölte. A családoknak mindenekelőtt jó egészséget és boldogságot kívántak, majd arra mutatták rá, minden fejlesztés a ő érdekükben történik, hiszen az újszülöttek jelentik a város jövőjét.

Legutóbb szeptember végén volt babaköszöntő a városban, akkor a Jókai ligetben szerveztek programot. Akkor huszonnégy családot láttak vendégül, azóta pedig ötvenkilenc baba született Komáromban, ebből harmincöten tudtak részt venni a mostani rendezvényen.