Mint megtudtuk, a háromemeletes épület összes terét be lehet járni most is, számos szolgáltatóval lehet személyesen találkozni, süteményeket is lehet majd kóstolni, hiszen valljuk be, ezek is fontos részei a nagy napnak, de a 2024-es év népszerű dekorelemeit is meg lehet majd csodálni. Ha pedig valaki Tata vagy épp a Malom és Kacsa mellett dönt: több olyan segítséggel is találkozhat, aki tényleg varázsossá és emlékezetessé teszi a lakodalom napját.

Például a kiállítók között lesz a majd' 40 éves, tatai Petre cukrászda, a tatabányai fotós, Váraljai Zsolt, a tatai Andits Fodrászszalon, DJ Marák és a Bokréta Virág Esküvődekor, Turay Sára cukrász, aki Michelin-csillagos éttermekben pallérozódott, hogy csak néhányat említsünk, de érkezik ceremóniamester, tortaműhely, dekorosok, cipőszalon is az Öreg-tó partján álló, felújított egykori malomépületbe. Ha tehát megvan, kivel őrölnétek életetek végéig egy malomban, itt aztán megtalálhatjátok a módját is annak, hogy hogyan kössétek össze az életeteket.