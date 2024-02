Négy kategóriában húsz jelölt (köztük 5-5 férfi és női csapat) gyűjti még március harmadikáig az olvasói voksokat, szóval mondhatjuk, hogy már a második félidejéhez ért a február 19-én rajtolt szavazás.

Bármi is lesz azonban a végeredmény, már most le kell szögezni: mindenki bajnok, aki jelölt volt! Itt is érvényes az örök mondás ugyanis: nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. És nem csak ezen a „versenyen”, és nem csak a jelöltek esetében. Hanem minden sportolónknál, sportolónál, legyen profi vagy amatőr, utánpótlás vagy felnőtt, öregfiú vagy senior.

Ugyanis nem kis munka van az eredményekben. Egy utolsó evezőhúzásban, egy utoljára elengedett bombában, az utolsó, még felgyorsított lépésekben, a higgadtság megőrzésében. A fotelből sokszor könnyen mondjuk, hogy valaki csak ötödik, csak tizedik lett, már-már lesajnálva az eredményét. Pedig valamiben a legjobb ötben, tízben (húszban) lenni is óriási eredmény. Vagy nem feladni, amikor nehezebben megy.

Erről is szól az Év sportolója szavazás. Elismerni a hitet, a reményt, a kitartást, azt a fajta szent őrületet, ami hétről hétre, edzésről edzésre hajt egyeseket. Vármegyénkben szerencsére sokakat. Akik példát mutatnak, nem csak a versenyeken, de a mindennapokban is. És talán ez az igazi győzelem.