Kétségtelenül berobbant a tavasz, ezt nem csak az enyhe időjárás, hanem a természet is jelzi. Most az erdőkben a lila szín minden árnyalata az úr, ugyanis már virít az ibolya a zöldellő talajon. Bár a gyönyörű növény alapvetően áprilistól májusig virágzik, már február végén is találkozni lehet velük, egyre nagyobb számban.

Klasszikus, lila színben egyre több ibolya mutatja meg magát az erdőkben

Forrás: Kemma.hu

Szomódon a fehér ibolya is megmutatta magát

Azonban nem minden virág lila, van fehér ibolya is. Hétvégi túránkon futottunk bele a szomódi erdőben a nem mindennapi gyönyörűségbe. Mi is megdöbbentünk, ugyanis ilyen formában még nem találkoztunk mi sem ibolyával. Most nem lila, hanem fehér kivitelben bukkantunk rá.