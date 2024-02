− Külön öröm számunkra, hogy évről évre egyre változatosabb a hangszerek felvonultatása. A zongorajátékok mellett helyet kapott a trombita, a tuba, a furulya és a gitár is. Jó volt látni, amikor egy-egy növendék a tanárával együtt lépett fel, de megható volt az is, amikor az egyik diákunk furulyajátékát az édesanyja kísérte zongorán - idézte fel az előadást Mariann, aki azt is elárulta, hogy a humor és a nevetés is helyt kapott a délután.

Nevetésben sem volt hiány Jászai Mari születésnapján

− A műsor második részében iskolai paródiákat láthattunk. Jókat nevettünk a félreértésekből adódó helyzeteken, a rossz tanuló feleletén, a szülőket nevelni akaró gyerekek monológján, vagy egy-egy tanár komikus jellemén. Több osztályunk is tánccal készült erre a napra. Láthattunk például vadnyugati cowboy táncot, melyet a 6. osztályos lányok saját koreográfiájuk alapján mutattak be, de hatalmas sikert arattak a Modern táncosok is, akik óriási vastapsot kaptak. Remek hangulatban telt el a délután, büszkék vagyunk, hogy ilyen tanítványaink vannak − tette hozzá az általános iskola vezetője.