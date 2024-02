Amputált lábú cicát fogadott örökbe

− Egy fehér cica került be az állatgyógyászba, akinek amputálni kellett az egyik lábát. A műtét után örökbe is fogadtam. Az ő egyik röntgenfelvételén hét sörétet számoltunk össze. Az ilyen eseteknél az a bevett eljárás, hogyha a cicának láthatóan nem okoz problémát a lövedék, akkor nem műtjük meg. Ugyanis egy ilyen beavatkozás is sok veszélyt rejthet − magyarázta az állatorvos, akihez került már nyíllal meglőtt macska is.

Nyíllal átlőtt macskáról készült képet mutat a tatai állatorvos

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

− Szárligetben találták a cicát aki úgy szaladgált, hogy egy nyíl ment keresztül rajta. A mellkasánál ment be és a farka alatt jött ki. Hihetetlen, de egyetlen szervet sem érintett. Így lecsavartuk a nyílhegyet, majd kihúztuk, végül összevarrtuk. Pár nap után már mehetett is − mutatta a hihetetlen állatkínzás röntgenfelvételét. Az orvos szerint a cicákat rendszeresen nézik céltáblának puszta szórakozásból. Azonban a kutyák sincsenek jobb helyzetben, azonban őket főleg már bosszúból, vagy haragból lövik meg. Illetve van aki egyszerűen „élvezetből” kínozza meg a szerencsétlen, sokszor védekezésképtelen állatokat.

Dr. Osvald Attilával hamarosan újabb cikket olvashatnak a témában a Kemma.hu-n

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

− Sajnos nem ritka, hogy olyan kutya kerül be hozzánk, akit a saját kertjében lőtt meg valaki. Az elkövető lehet egy szomszéd, aki megunta, hogy sokat ugat a kutya, vagy a gazda egy haragosa, aki igy szeretne elégtételt venni. Azonban ez akkor is kegyetlen állatkínzás. Ezekben az esetekben mindig annak kell feljelentést tennie, aki behozza a rendelőbe az állatot. Többször kellett is tanúskodnom a nyomozások során, de bíróságra még nem idéztek be, így nem tudom, hogy mi lett a feljelentések eredménye − mesélte dr. Osvald Attila.