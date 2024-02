– Csaknem 20 ezer forintos áremelkedés van most az albérletpiacon – nyilatkozta portálunknak Hartmann Zsuzsanna. A tatabányai ingatlanszakértő rámutatott, hogy jelenleg eladni sokkal nehezebb, mint kiadni. Az ingatlanpiacon történt változás okát is megnevezte. Szerinte érdemes megnézni a kereslet és a kínálatot összefüggéseit, és most sokkal nagyobb a kiadó lakásokra a kereslet, mint a kínálat. Éppen ezért – ha úgy tetszik, albérletárak ide vagy oda – nyeregben vannak a főbérlők és megtehetik, hogy válogatnak az albérlők között. Mint mondta, tudomása szerint jelenleg mintegy 2-300 kiadó ingatlant tartanak számon a vármegyeszékhelyen.

Mintegy 2-300 kiadó ingatlant tartanak számon a vármegyeszékhelyen, az albérletárak pedig egyre emelkednek

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Általában négy nap alatt sikerül albérlőt találni

– számszerűsített a tatabányai ingatlanos, aki mondja mindezt annak ellenére, hogy januárban ismét növekedésnek indultak a kiadó ingatlanárak.

Az albérletárak elhelyezkedés és felszereltség alapján is változnak

Hartmann Zsuzsanna hozzátette: ma Tatabányán 100 ezer forint alatt csak egy szobát kapni. Az egyik tatabányai lakótelepen, a Gálon 32 négyzetméteres, bútorozott garzonlakás 130 ezer forint, míg Dózsakertben 160 ezerbe kerül a kétszobás. Bánhidán havi 250-300 ezer forintot kérnek egy családi ház bérléséért. Ezt erősíti meg Herczeg István is, aki nemrégiben alapította saját ingatlanirodáját. Azt mondja, frekventált helyszín a városközpont, tehát Újváros és a Mártírok útja, ahol legalább 130, legfeljebb 180 ezer forintot kérnek havonta egy-egy bérleményért. Hozzáteszi, az ár természetesen változhat az ingatlan felszereltsége, állapota és mérete alapján.

– Az ügyfeleim azt mondják, nem lépnek, amíg ilyen magas kamattal jutnak lakásvásárlási hitelekhez. Inkább albérletbe költöznek – árulta el Molnár Zsuzsanna a tatabányai Ingatlanközvetítő és Befektető (Inköz) Zrt. ügyvezetője, aki szerint jó ideje folyamatos áremelkedésről beszélhetünk Tatabánya, Tata és Környe vonzáskörzetében.

Drágulás látható rövid és hosszú távon

Januárban az előző hónaphoz képest országos átlagban 1,5, Budapesten pedig 1,9 százalékkal nőttek a lakbérek a decemberi csökkenés után - ilyen fordulattal kezdte az évet a hazai albérlet piac a KSH lakbérindex kimutatása szerint. Továbbá azt is megemlítik, hogy a bérleti díjak növekedését főként az egyetemi, főiskolai keresztféléves képzések indulása és az év eleji fizetésemelések okozzák. A közlemény rámutat arra is, hogy az inflációval korrigált KSH-ingatlan.com lakbérindex országosan 23 százalékkal haladta meg a 2015-ös szintet, Budapesten pedig 17 százalékkal volt magasabb. A reállakbérek növekedése előbb-utóbb a befektetőket is visszacsábíthatja a lakáspiacra, ami középtávon a lakásárak emelkedésével is együtt járhat.

Schandlné Gyuricza Éva vármegyei ingatlanosnál 150 ezer forintnál kezdődik egy-egy albérlet. Kiemelte a vármegyéből Komáromot, mint ipari és gazdasági központot, amely munkaerőpiaci szempontból jelentős fejlődést mondhatnak magukénak. Szerinte nagymértékű lett a szállásoltatás, amikor cégek veszik ki a bérleményeiket saját dolgozóiknak. Hozzátette azt is, a munkaerő-közvetítő cégek zöme magasabb árat is hajlandó megadni a bérleményekért, sokszor azonban a tulajdonos lép vissza a szerződéskötéstől, arra hivatkozva, hogy ismeretlen számára az albérlő kiléte.

Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője Balogh László a Kemma.hut arról tájékoztatta, hogy Tatabányán 2023 februárja és 2024 februárja között 30 ezer forinttal nőttek átlagosan az albérletárak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a város a negyedik legdrágább a megyeszékhelyek között.