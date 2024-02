Túrát is szerveztek

A rendezvényen több előadás is elhangzott. Többek között szó volt arról, hogy az élővilág sokfélesége és működése az emberiség jólétének az alapja. A résztvevők megismerhették a vizes élőhelyek védelmét a Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén. Illetve bemutatták Tata példáját, hogy a gyakorlatban hogyan védi vizes élőhelyeit. Délután pedig a szakemberek vezetésével saját szemükkel is megnézhették az Öreg-tó, illetve a Fényes-tanösvény csodálatos élővilágát, természeti kincseit. Illetve a tatabányai, Vízbányába is leereszkedhettek, ahonnan többek között Tata is kapja az ivóvizét.