Kiderült az is, hogy a fiatal rendező és a remek szereplők közös gondolkodásának az eredménye a remek alkotás, amelyet Petőfi Sándor A csaplárné a betyárt szerette című verse ihlette.

Kulisszatitkokról is beszéltek a szereplők, s egy olyan jelenetet is bemutattak, amely végül nem került be a filmbe. Megannyi kérdés hangzott el a telt házas bemutatón, többek között érdeklődtek Reviczky Gábor hogyléte felől is. A színész úgy válaszolt: „úgy döntöttem, meggyógyulok.”