Oplaznik Gabriella cégvezető köszöntötte a születésnapi partnertalálkozó résztvevőit, majd felidézte a MEMFO életének legfontosabb eseményeit. 1998-ban pattant ki az ötlet az alapítók fejéből, 1999 januárjában adták át ácsi, almásfüzitői és kisbéri telephelyüket, ahol összesen ötven megváltozott munkaképességű kezdett el dolgozni.

Eleinte saját termékeket állítottak elő, majd átálltak bérgyártásra. Egyebek mellett készítettek Erna Mayer-babákat, Pez cukorka tartókat, valamint a Szamos Marcipánnal is együttműködtek. Emellett helyi vállalkozások is melléjük álltak. A nehézségeket is sikerült átvészelniük, mint például a gazdasági válságot, valamint a koronavírus-járványt is.

A MEMFO Kft.-hez napjainkban olyan termékgyártást szerveznek ki partnereik, amelyeknek bérmunkával nagy mértékben javítható a profitképessége. Ilyenek a termelési sorrendből kilógó vagy nehezen automatizálható munkafolyamatok, amelyre aránytalanul nagyobb, vagy másfajta figyelmet kell fordítani, vagy az extra megrendelési igények kielégítése. Például félautomata, vagy kézi szerelések, minőségi válogatás, csomagolás.

Az eseményen beszédet mondott a volt Soós Ferenc, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgató-helyettese is, aki felidézte, a rendszerváltás után átlag feletti munkanélküliségi mutatók voltak a megyében, sorra dőltek be a cégek. Először azok az emberek veszítették el munkájukat, akik alacsony képzettségűek, megváltozott munkaképességűek, idősek, romák voltak. Ezt a helyzetet nem volt egyszerű kezelni egy olyan országban, ahol évtizedeken át teljes foglalkoztatottság volt. Az olyan cégek – mint amilyen a MEMFO is – segítettek visszatérni ezeknek az embereknek a munkaerőpiacra.

A rendezvényen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is megosztotta gondolatait, amelyben hangsúlyozta, a társadalom hozzáállása teljesen megváltozott a rendszerváltás óta a fogyatékkal, nehézséggel élők irányába.