Az igaz szerelem létezése - hatvan esztendeje csak egymásért él Kati néni és Karcsi bácsi

Sokan tesszük fel magunknak, vagy éppen másoknak azt a kérdést, vajon mi is a hosszú házasság titka? Miben is rejlik az ereje? Az ácsteszéri Liebmann házaspártól is ezeket kérdeztük hatvanadik házassági évfordulójukon.

Videón az ütközés: egy életre megnyomorította a másik motorost Héreg és Bajna között

Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult eljárás s férfi ellen. A bukósisakján lévő menetrögzítő kamera felvételt készített az egész ütközésről.

Vonatbaleset Tokodon: kisteherautót sodort el a szerelvény

A tűzoltók áramtalanították a kisteherautót és az utasok biztonságos átszállásában segítettek.

Ne maradj le! Iratkozz fel napi hírlevelünkre!

Új osztályvezető érkezett a tatabányai szülészet élére

A nyugdíjba ment dr. Málik Zoltán után a korábban Pápán dolgozó dr. Możejko László vette át az osztály vezetését.

Ötmillió a nyomravezetőnek: 4 éve tűnt el a kis Fanny

Édesanyjával együtt csaknem négy éve veszett nyoma Fannynak. A gyermek édesapja máig reménykedik, hogy előkerül a kislány és az anyukája is.

Rengeteg magyar választópolgár személyes adatai kerültek külföldre 2022-ben

Magyar választópolgárok tömegeinek személyes adatai kerültek külföldre a 2022-es választási kampány idején – derül ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrég lezárult vizsgálatából, amelyet a Magyar Nemzet idézett. A NAIH honlapján elérhető jelentés szerint a Márki-Zay Pétert támogató egyesület által megbízott cég egy osztrák magánszemélytől szerezte be a telefonos kampányban megkeresett magyarok adatait. Közben a Bajnai Gordon-féle DatAdat-csoport ügyei miatt is folytatódik az eljárás.