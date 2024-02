Beszámoltunk a bombaigazolásról, igazi nagyágyúval erősített ugyanis az Opus Tigáz Tatabánya. Az NB2-be igyekvő csapatot Dragóner Attila egykori labdarúgó, sokszoros bajnok és magyar válogatott segíti majd az álmok elérésében.

Bemutattuk nektek Kinga történetét. Az 5 éves baji kislányra nyitott koponyaműtét vár. Családja 5 hónapja tudta meg, hogy Kinga súlyos beteg. Ideiglenesen lebénult a fél oldalára, és beszédkészsége is megszűnt az egyik sztrók miatt.

Megírtuk, hogy az emberek petícióval követelik a második vágány kiépítését Észak-Komárom és Pozsony között. Most ugyanis több mint két és fél óra alatt teszik meg a személyvonatok a Pozsony–Komárom szakaszt, a helyzeten pedig valószínűleg csak a második vágány kiépítése segítene.

Meséltünk a bokodi garázsvásárról, amelyre Mága Zoltán hegedűművész is felfigyelhet. Százéves hegedű, zsíros bödön, Hajdu centrifuga, de még porcelánbaba is megtalálható Hódi Erika garázsvásárában, ahova nem csak a koros kincsekért mennek a vásárlók, hanem pár jó szóért, beszélgetésért is szívesen sorban állnak.