Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány most új híreket osztott meg a közösségi oldalán a környei meglőtt cicával kapcsolatosan. Mint írták: a Béci névre keresztelt cicus kezd már feloldódni. Jelenlétükben is dorombol már és kezd bízni bennük.

– Kényeztetés, simogatás, kedves szavak mellett speciális tápot kap sok-sok vitaminnal. Fülecskéje nagyon sebes, amit még kezelni kell. A fürdés után bundácskája is szebb lett, szegénykének a szaga is elviselhetőbb már. Láttuk már mosakodni is. Alakul, idő és türelem, illetve sok sok szeretet kell még neki – írták posztjukban.

Mint arról korábban beszámoltunk: a röntgen alapján legalább három sörétet találtak az állatban. Egyet a gerinc felett, kettőt pedig a mellkasában. Illetve feltehetően kisebb sörétdarabok vannak a bordáinál, és a mellső lábában is. A sebész a röntgen alapján úgy vélte, hogy nincs szükség életmentő beavatkozásra. A sörétek nincsenek olyan helyen, amik veszélyeztetnék az életét, bár az egyik közel van a gerinchez.