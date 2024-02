Zombai Ágnes kiemelte, hogy az utóbbi években komoly változásoknak lehetünk tanúi: az emberek pihenési, alvási, és kommunikációs szokásai is nagymértékben változtak. A felgyorsult világ a gyerekek és szüleik közti különbözőségeket is felnagyítják: sokszor nehezen értik a fiatalok beszédét is szüleik, mert olyan szóhasználattal élnek. S több az egy gyermekes család, ahol a gyerekek a korosztályukhoz való alkalmazkodással is elsőként közösségben találkoznak.

A megváltozott környezetben azonban vannak prioritások, amelyekre továbbra s nagyon figyelnek szakemberek és a pedagógusok is. Az iskolai bántalmazás mellett a családon belüli erőszakra. Sajnos a fiataloknál azt tapasztalják, hogy míg alsóban inkább a fiúk, felsőben a lányok azok, akik valamilyen módon képesek kiközösíteni a társaikat. Sok olyan foglalkozást tartanak, amelyek segíthetik a másik elfogadását, megértését. A szakember kiemelte: fontos lenne minél többször közösségbe vinni, játszótérre a kisgyermeket.

A szakember néhány komoly külső szerhasználatra is felhívta a figyelmet, ugyanis ma már sajnos egyre egyszerűbben hozzáférhetnek a fiatalok olyan szerekhez, akár illegális elektronikus cigarettákhoz, amelyek súlyos következményeket okozhatnak. A nevelési és oktatási intézményekben felelhetőek a szociális segítők elérhetőségei. Ha valakinek kérdése van, bátran keresse a szakembereket.

