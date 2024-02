Kemma.hu podcast 40 perce

Czunyiné dr. Bertalan Judit: a Bakonyalja mindig is egy jobb sorsra érdemes vidék volt

Komárom hatalmas beruházásainak köszönhetően most már az infrastruktúra javítására helyezi hangsúlyt, a Bakonyalján havonta történik egy újabb fejlesztés és Oroszlány a panaszos hangok ellenére is fejlődik. Többek között ez derült ki abból a podcast interjúból, amelyet Czunyiné dr. Bertalan Judit a Komáromot, Kisbért, Bábolnát és Oroszlányt is magába foglaló térség országgyűlési képviselője adott a Kemma.hu-nak tatabányai stúdiónkban.

Czunyiné dr. Bertalan Judit volt stúdiónk vendége Forrás: 24 Óra Fotó: V. B.

A képviselő egyben Északnyugat-Magyarország fejlesztési kormánybiztosa is, így nem csak közvetlen térségünk elért eredményeiről, gondjairól, kihívásairól beszélgettünk, hanem tágabb régiónk terveiről is.

