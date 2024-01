Ma már nincs érvényes személyi igazolványom. Sok tanácsot kaptam, hogyan lehet egyszerűen és gyorsan végrehajtani a plasztikcserét a XXI. században. Az egyik opció az volt, hogy nem kell a tatabányai kormányhivatalba menni, helyette a főtéri kormányablakhoz kell csak elsétálnom. Ez nem jött be. A másik, hogy online is igényelhetem a kis kártyácskát. Gyanús volt, hogyan lehet megoldani a fényképezést, de arra válaszul ott van a telefon belső kamerája. Gondoltam, ha minden kötél szakad, akkor a 10 évvel ezelőtti fotó is jó lesz. Ez sem vált be. Hogy mi a konklúzió? Végeredményben az időpontfoglalás. Körülbelül egy perc. Boldog születésnapot!