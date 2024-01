Bábolnára látogatott az igazi finn Mikulás

Nem mindennapi kalandban volt része a bábolnaiaknak, a települést is érintette ugyanis a finn Mikulás magyarországi látogatása. Joulupukki mintegy két órát időzött Bábolnán, szaloncukrot osztott, fotózkodott és meghallgatta a gyermekek énekét. Már fél hat körül sokan gyülekeztek a bábolnai szabadidőközpont előtti területen, ahol díszes, műhóval is ellátott színpad várta a finn Mikulást. A várakozás ideje alatt forralt bort, forró teát és zsíros kenyeret is lehetett fogyasztani, valamint a helyi termelők portékái közül is válogathattak a rendezvény résztvevői.

Ekkor a Nagyszakállú már javában járta a települést a Kopi-Trans Kft. kamionjával, az út mentén rengeteg kisgyermek várta, hogy megpillanthassa a Lappföldről érkezett vendéget. Joulupukki nem sokkal hat óra után érkezett meg a látványosan feldíszített kamionon, amelyet egy fényfüzérekkel ellátott tűzoltó is kísért. A hangulat ekkor már a tetőfokára hágott, nem csupán a gyerekek, a felnőttek is igyekeztek minél közelebb kerülni a Mikuláshoz. Joulupukki és kísérete lelkesen integetett a bábolnaiaknak, majd finn nyelven köszöntötte a kicsiket.

– A gyerekek szeme úgy csillog, mint karácsony éjszakáján az ég – mondta. – Legmelegebb üdvözletemet hozam el nektek a hideg Lappföldről. Fontos tudnotok, hogy minden gyermek jó, rossz gyerekek nincsenek, csak rosszabb napok. Törődjetek másokkal és öleljétek át egymást!