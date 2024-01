– Egy kis pálinkát? Nem? Vagy most még nem és később lehet? – érdeklődött a csapat egyik tagja egy hölgytől, aki udvariasan visszautasította az áldomást, mondván, hogy később még volán mögé kell ülnie. Mások azonban a húsok feldolgozása közben kortyolgattak is, a Szegi László vezette csapat a munka közben bizony időnként megszomjazott.

– Először készült sült vér, most a hagymát sütöm meg. Egy kis része megy a káposztába, kétharmada pedig a hurkába, majd jön a pecsenye – magyarázta Erős Norbert, aki ezúttal is megcsillogtatta gasztronómiai tudását. Többen meg is kóstolták a sült hagymát kenyérrel, ami a tökéletes fűszerezés révén kellemes előételnek bizonyult.

Mialatt a késekkel metszették a húsokat, a háttérben igen neves előadók „járultak” hozzá a disznóvágás hangulatához. Bob Dylant a szinte kimondhatatlan nevű együttes, a Lynyrd Skynyrd követte, majd átadták a stafétát Jim Morrisonnak és bandájának, a The Doorsnak, valamint Elton Johnnak.

– Na fiam, azért a Szovjetuniónak is vannak határai, hát még a haverságnak... – szúrt oda a társaság egyik idősebb tagja fiatalabb társának, aki egy vicces történettel próbálta lejáratni őt a többiek előtt. Persze az ehhez fogható indulatosabb kijelentések sosem szívből szólnak, pár pillanattal később ittak „békülésként” egy-egy felesnyi pálinkát.

Szegi László szervezőtől megtudtuk, hogy a disznót Tokodról, többek között hurkát, kolbászt, orjalevest és káposztát is készítettek belőle. A jelenlévők – köztük Erős Gábor országgyűlési képviselő, aki szintén a baráti kör tagja – munka közben egy dologgal mind egyetértettek: amíg a falvakban szinte minden háznál volt egykor disznó, addig sajnos manapság már egyre kevesebben foglalkoznak sertéstartással.