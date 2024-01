Ildikó minden korosztálynak tart foglalkozásokat kutyáival. Természetesen mindenkinek a saját életkorának megfelelő feladatokkal készül. A bölcsődében a legkisebbekkel találkoznak, így számukra minden alkalomra egy könnyebb, kevésbé aktív feladatsort készít össze.

– A gyerekek motiválttá válnak olyan feladatok elvégzésére is, amiket egyébként nem végeznének el. A foglalkozások többek között fejlesztik a finommotorikát, a nagymozgást, a társas kapcsolatokat, de jó hatással vannak a beszédfejlődésre is. A kutya nem ítélkezik, feltétel nélkül elfogad, így könnyebben nyílnak meg nekik a gyerekek – magyarázta a szakember, aki azt is elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a feladatok során sikerélménye legyen a gyerekeknek.

Ildikónak Maján kívül van még egy vizsgázott terápiás, örökmozgó spánielje is. Egy tanuló kutyájának a képzése pedig még folyamatban van.

– Hogy hova melyik kutyával megyek, az függ a csoport életkorától, a feladatoktól, illetve a hely adottságaitól is – árulta el a kutyás tréner.