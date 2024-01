Esetkocsi 42 perce

Videó: így néz ki egy mentőautó belseje - inkább így ismerd meg, mint szükség esetén

Ritkán lát az ember belülről egy igazi mentőautót, ha csak nem szorul ellátásra, segítségre. Most a mentősök videóban mutatták be, hogyan is fest egy esetkocsi belseje.

Kemma.hu Kemma.hu

Az Országos Mentőszolgálat egy 20 másodperces videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben egy mentőautó belsejét mutatják be. A pár négyzetméternyi helyen rengeteg eszköz kap helyet, amelyek nélkülözhetetlenek életmentés során. Természetesen senki sem szeretné személyesen megtapasztalni, milyen is személyesen egy mentőautóban utazni, ugyanis akkor az esetek döntő többségében azt jelenti, hogy baj van. Most a mentősök bepillantást engedtek egy esetkocsiba, mutatjuk is nektek.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!