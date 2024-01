– Az Öreg-tó azért is van különleges helyzetben, mert nem igazi állóvíz. Az Által-ér átfolyásai miatt ugyanis részben mozog a víz a tóban. Ez most fokozottan igaz, hiszen a korábbi magas vízállás miatt még javában tart a felesleges víz leeresztése a tóból. Ezért biztos, hogy nem egyenletes a jég vastagsága a tavon, például a vár környékén vékonyabb a jég. De a tó közepén sem méri senki a vastagságát. Hiszen a tómederben is vannak feltörő források, amiktől alulról vékonyodik el a jég. Ez fentről pedig nem is látható – sorolta a veszélyeket a jegyző.

Hozzátette: ha ki is jelölnek vármegyénk valamely természetes vízén korcsolyázásra alkalmas területet, ott elsősegélyt, és felügyelőt is kell biztosítania a terület üzemeltetőjének.

Azonban nem csak Tatán veszélyes a jégre menni: az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. is arra figyelmeztetett, hogy a Malom-tó, még ha be is fagy a héten, sporttevékenységre nem használható, ugyanis az esetleg kialakuló jégtakaró nem kellően stabil, és vastagsága sem egységes szerkezetű, valamint a partszakaszoknál fakadó forrásoknál még kiszámíthatatlanabb, így arra rámenni baleset- és életveszélyes is.

A jégen könnyen megtörténhet a baj, pláne, ha még vékony

Fotó: Sz. I. / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk: Varga Mihály Sebestyén, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a vármegyében található állóvizeink esetében a jégre lépés korlátozható. A tavat üzemeltetőnek kell a jég méréséről, a sportolásra alkalmas terület kijelöléséről gondoskodnia.

− Mindig győződjünk meg arról, hogy az adott jégfelületre lépni engedélyezett-e. Ha a jégen tartózkodás biztonságos, akkor is mindig legalább ketten legyünk helyszínen, így tudunk egymásra figyelni, baj esetén, hamar egymás segítségére tudunk sietni − tanácsolta a szakember. Hozzátette: amennyiben a jég beszakad, őrizzük meg nyugalmunkat. Társunk, vagy a helyszínen tartózkodó a 112-es központi segélyhívó számon kérjen segítséget.