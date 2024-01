A Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Tagintézményében 10 héten át színes kockákból épült robotok játszották a főszerepet a digitális kultúra órákon és a robotikaszakkörön. Hédi Katalin tanárnő a Kemma.hu-nak elmondta, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően a General Electric és az Abacusan Stúdió által életre hívott Vándorobot Program keretén belül hat robotkészlet állt a tanulók rendelkezésére ebben az időszakban.

A tanárnő a programhoz tartozó továbbképzés elvégzése után a tanítványait is beavatta a megszerzett robotikai és programozási ismeretekbe. A sikeresen zárult projektnek köszönhetően mintegy 110 gyermek került közelebb a robotika izgalmas világához.

– A tematikus tanórák és foglalkozások zárásaként a diákok saját robotokat terveztek, építettek és működtettek. A gyermeki fantáziának köszönhetően rengetegféle robot készült, melyek a történetmesélést épp úgy segítették, mint például egy fizikai probléma megoldását. A szakkörös tanulók egy karácsonyi várost készítettek, melyet be is mutattak kisebb társaiknak. Integető zenélő Mikulás, világító karácsonyfa, csillagot, hóembert, gyertyát szállító kisvonat és konzollal irányítható rénszarvas. Az alkotásokat a robotos foglalkozásra érkező nagycsoportos óvodások és az alsó tagozatos tanulók is megcsodálták, akik nagy érdeklődéssel figyelték a bemutatót, ügyesen megoldották a kihívásokat és végül játszottak a rénszarvas-robottal – mesélte Hédi Katalin.