A városházaként működő Bottyán-palota régóta várt, és tavaly ősszel kezdődött rekonstrukciójában a kétezer négyzetméteres tetőn - a szerkezet sérült, tönkrement elemeinek cseréje után - az azbeszt tartalmú, elöregedett síkpalafedést természetes anyagúra cserélik, árulta el tájékoztatójában Hernádi Ádám, aki azzal folytatta, hogy a munkálatok során felújítják az épület teljes homlokzatát, illetve a 2200 négyzetméteres téglafelület új páraáteresztő, lélegző vakolatrendszert kap.

A folytatásban renoválják a kőfelületeket, melyeket restaurátori terv alapján újítják meg, hasonlóan az ablakok fölötti stukkódíszekhez. A polgármester arról is beszélt az MTI-nek, hogy a városháza főbejáratánál látható árkádsora alatt visszaállítják a korábban ott működő földszinti üzlethelyiségeket, melyek között a tervek szerint egy a testvérvárosok termékeit árusító üzlet is lesz, valamint egy ötvösséget bemutató terem, egy gitár- és hangszermúzeum, illetve bolt, valamint egy Vertel József grafikus, bélyegtervező munkásságát bemutató terem is helyet kap.

Szintén a teljes felújítás része lesz a Bottyán utcai épületszárny földszintjén korszerű ügyfélfogadó tér kialakítása és az épület udvarában a burkolat felújítása, továbbá a középkori Szent Miklós-templom egykori falai nyomvonalának láthatóvá tétele. A polgármester hozzátette: a kapu előtt kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmas, reprezentatív teret alakítanak ki, a közepén egy egyedi városcímerrel. A tájékoztató végén Hernádi Ádám jelezte: a teljes felújítás várhatóan 2025 nyarán fejeződik be.