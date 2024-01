Az oroszlányi Csobbanó Uszoda csütörtök délelőtti, újranyitási eseményén részt vett többek között Lazók Zoltán polgármester, Rajnai Gábor alpolgármester, dr. File Beáta jegyző , Emődi Ferencné, az Oroszlányi Járási Kormányhivatal vezetője, valamint Papp Attila Szákszend polgármestere, továbbá számos intézményvezető, hivatali dolgozó.

– Vegyes érzelmekkel állok itt most – kezdte köszöntőjét a városvezető. Mint mondta, öröm számára, hogy újra üzemelhet egy fontos intézmény, egy közösségi tér, ahol a városlakók mozoghatnak, sportolhatnak, kikapcsolódhatnak.

– Az uszoda hozzájárul a város egészségügyi ellátásának javításához, lehetőséget biztosít a fiatalok sportolásához, a családok együttlétéhez, és a nyugdíjasok kikapcsolódásához. De egyben szomorúság is, ha belegondolunk, hogy ez a létesítmény másfél évig nem állhatott Oroszlány szolgálatában – fejtette ki Lazók Zoltán, aki arra is emlékeztette a meghívottakat, hogy szomorúság akkor is, ha visszagondolunk a 2022 szeptemberében kényszerűen meghozott döntésekre, amelyek nélkül a város nem működhetett volna tovább. Miként fogalmazott, az áldozati szerep jutott az uszodának.

– Az új 2024-es energiaszerződések megkötése és a jobban teljesítő helyi vállalkozások adóbevételeinek növekedése okán merült fel az újranyitás lehetősége. A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. több 3 hónapos előkészítése után kezdődött a munka – zárta szavait Lazók Zoltán polgármester.