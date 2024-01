Akkor futótűzként terjedt a hír, miszerint hamarosan bezárnak. Nyári cikkünk arról szólt, hogy már csak az ingatlanbecslő ajánlatára várnak és akkor tudni lehet majd azt is, mennyit is érhet az oroszlányi piac. Szerencsére csak vészharangot kongatott Miklós. Mindenesetre rövid idő alatt rengetegen fejezték ki sajnálatukat, sőt, tudni vélték a leendő üzemeltető kilétét is. Továbbá többen állították: nemhogy a városban, de a vármegyében, sőt, az egész világon itt sütik a legfinomabb lángost. Annyi biztos, hogy a hagyományos liszt, élesztő és víz helyett kicsit átírták asz összetevőket, amik között tojás, tejföl, víz helyett pedig tej is került az oroszlányi receptbe. A dolgozók szívvel-lélekkel sütötték minden szerdán és szombaton az ételt, de azt továbbra is nagy titokban tartják, hogy olaj helyett milyen zsiradékban sült a lángos.

– Az elmúlt évek hagyatéka volt egy világjárvány. Azt hittem, hogy rosszabb már nem jöhet. Jött. A korlátozások után a rezsiárak duplázódtak, ha nem triplázódtak. Nem tízezrekről beszélek, hanem több százezer forintos tételekről. Belefáradtam – avatott be korábban a részletekbe a Balatonalmádiban is élő üzemeltető. A lángost ugyan vitték, mint a cukrot, de ez nem fedezte a teljes piaci kiadást.

– Sokszor még a dolgozók bérét sem termelte ki az eladott mennyiség. Hiába adtunk minőséget és verhetetlen áron dolgoztunk. Nálunk 1150 volt a sajtos-tejfölös, ami most már 1300 alatt nem igen kapható. Az meg nem lehet megoldás, hogy saját zsebből fedezzek mindent – mondta ifj. Pusztai Miklós, és ez volt az, ami kiváló alapja lehetett a találgatásoknak. Úgy tudjuk, néhány héttel korábban híre ment annak is, hogy a korábbi dolgozókat elküldték a büféből és bérleményként funkcionál tovább.

A napokban telefonon kerestük ifj. Pusztai Miklóst. Az eladással kapcsolatban úgy fogalmazott: minden a régi, és amennyiben változás lesz, időben szól majd. Azt is hozzátette, ha eljön az ideje, mindenről értesíti majd a lakókat, addig a híresztelésekkel ellentétben a piac a szokásos napokon továbbra is üzemel. Szerdán és szombaton tárt karokkal vár mindenkit friss tojással, zöldséggel és gyümölccsel, valamint a családi recept alapján készült főtt- és füstölt hústermékekkel és főként sok-sok lángossal. Maradt az eredeti terv is, hogy kamerarendszerrel bővül majd az oroszlányi piac. Sőt, a teraszra és a faépületre is ráfér a rekonstrukció.