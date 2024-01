Tevékenyen telt a 2023 a Dunaalmási Református Egyházközségben. Schönberger Klára lelkész a Kemma.hu-nak elmondta, hogy sok területen kellett az elmúlt évben is tevékenykedniük, de a jövőben is folytatni szeretnék ezért kérték az Úr segítségét és áldását a 2024 -évre is!

– Hálásan köszönjük Istennek és mindazoknak a Testvéreknek , akik önzetlenül, oly sokat segítettek – mondott először is köszönetet a lelkész, aki hatalmas tervekkel érkezett a gyülekezethez 2022 őszén. Lelkészbeiktatására tavaly márciusban került sor.

– Tavasszal és ősszel is sokat dolgoztunk a temető bozótos részének a takarításában, nagyon szépen haladtunk, a jövőben folytatni szeretnénk. Talán a legnagyobb vállalkozásunk tavaly a rózsakert projekt volt, amin három hónapon keresztül munkálkodtunk. A több milliós projekt igazi összefogásból készült, Istennek és a támogatóknak, segítőknek legyen hála. Illetve fontos változás a gyülekezetben, hogy júniustól saját kántorunk van – mondta a tiszteletes, aki az egyházközöséggel közösen a közösségért is sokat tett.